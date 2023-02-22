صراعاتُ أُمراء الحربِ في العراق…!!

2023/02/22 | 16:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري تعيش العملية السياسية صراعاً ومأزقاً حقيقياً،سببه البحث عن النفوذ والمناصب في وزارات الدولة، ودوائرها الحساسة،ليس لغرض خدمة الشعب، كما يصرحون، وإنما للإستحواذ على المشاريع الكبرى وجمع المال...أكمل القراءة ←

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