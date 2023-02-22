رشيد يؤكد لمنظمة بدر: ضرورة دعم التعايش السلمي في جميع المحافظات

2023/02/22 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لوفد من منظمة “بدر”، الأربعاء، “ضرورة” دعم الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين ودعم التعايش السلمي والتنوع في جميع المحافظات.وقال المكتب الإعلامي […]

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