العراق يؤكد سعيه لزيادة التبادل التجاري مع المنظمات الأممية في مجال النقل

2023/02/22 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاربعاء، سعيه لتوطيد علاقات العراق بالمنظمات الأممية في مجال النقل.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التقى […]

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