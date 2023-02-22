اتحاد الكرة يصادق على قرار معاقبة جماهير الصقور

2023/02/22 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رد طلب نادي القوة الجوية بإلغاء عقوبة جماهيره لعدم وجود سندٍ قانوني.وكانت لجنة الانضباط قد قررت تغريم نادي القوة الجوية خمسة ملايين دينار عراقي وحرمان جماهيره من الحضور في المباراة المقبلة بسبب الاعتداء على الحكم المُساعد ورميه بالحجارةِ في مباراة نفط البصرة بالدوري الممتاز.[…]

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