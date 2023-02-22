وزير العمل: تعديل فقرة تشغيل العمالة الوطنية بالمشاريع الاستثمارية إلى 70%

2023/02/22 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن وزير العمل احمد الاسدي، الأربعاء، تعديل فقرة تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية الى 70 بالمئة.

وقال الاسدي في بيان، إنه "تقرر تعديل فقرة تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية بنسبة 70‎ بالمئة‎ مقابل 30‎ بالمئة‎ من العمالة الأجنبية".

وأشار، إلى أن "هذه الفقرة ستسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتشغيل اعداد كبيرة من الايدي العاملة العراقية".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء سبق وان صادق على توصيات اللجنة المشكلة لتصحيح وضع العمالة غير الشرعية في العراق، منها تنظيم دخول العمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية وتحديد نسبتهم فيها وكذلك المشاريع الخاصة بالحقول النفطية وشركات جولات التراخيص".

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