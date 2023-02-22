2023/02/22 | 16:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZdKvJpAN2vY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حي النازحين.. تلكؤ في تقديم الخدمات والأهالي يناشدون بتحسين واقعهم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حي النازحين.. تلكؤ في تقديم الخدمات والأهالي يناشدون بتحسين واقعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).