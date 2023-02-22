خلية الاعلام الأمني .. اعتقال 3 متهمين بتجارة البشر والخطف والمخدرات في بغداد والديوانية

2023/02/22 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيانها ، أن “مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد، القت القبض على احدى المتهمات التي تقوم بعمليات الاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد من خلال تهريب الفتيات خارج البلاد”.

وأضافت، أن “المتهمة صادرة بحقها مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٣٤) من محكمة تحقيق الرصافة”.

وعلى صعيد منفصل، تمكنت مفارز المديرية الأخرى من القبض على احدى المتهمات المطلوبة للقضاء وفق قضايا خطف في قضاء التاجي، صادرة بحقها مذكرة قضائية وفق المادة (٤٢١) من قانون العقوبات”، بحسب البيان.

وأشار البيان الى، أن “الواجبين تم تنفيذهما عبر معلومات استخبارية من المديرية انفا وبالتنسيق مع الفرقتين الأولى والثانية – شرطة اتحادية”، مبينة أنه “من جهة أخرى استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع شؤون المخدرات من القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات وذلك من خلال تواجده في قضاء السدير بمحافظة الديوانية”.



وأتمت الخلية: “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالة الى القضاء”.

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