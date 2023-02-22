روسيا قلقة إزاء عرقلة تناوب موظفين دوليين بمحطة زابوريجيا

2023/02/22 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – رويترز

عبرت روسيا، الأربعاء عن «قلقها العميق» إزاء سلوك الأمم المتحدة بشأن تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «تعرقل» دون سبب وجيه التناوب المقرر لموظفيها المتواجدين بالمحطة الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

ونشرت الوكالة موظفين تابعين لها في المنشأة على أساس دائم في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما أثار قصف متكرر مخاوف من حدوث كارثة نووية شبيهة بتشرنوبيل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وأوضحت روسيا، أنه كان من المفترض إيفاد مجموعة جديدة من الموظفين في وقت سابق من فبراير شباط، إلا أن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عطلت عملية التغيير، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن مسار الدخول والخروج الذي اقترحته وزارة الدفاع الروسية.وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة قريبة من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا.وعبرت موسكو عن الاستعداد لتسهيل عملية استبدال الموظفين قبل نهاية فبراير شباط..وذكرت وزارة الخارجية أنه: «إذا لم يتم استبدال موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المرة، فإننا سنعتبر إجراءات إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة محاولة متعمدة لعرقلة عمل بعثة الوكالة».وسيطرت القوات الروسية على محطة إنتاج الكهرباء في الأسابيع الأولى من الحرب، ومنذ ذلك الحين قامت موسكو بنقل الأصول والموظفين الأوكرانيين إلى شركة روسية.

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