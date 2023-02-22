وزير الداخلية يترأس اجتماعاً مهماً بشأن رفع السيطرات داخل بغداد

2023/02/22 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً "هاماً"؛ لمناقشة رفع السيطرات داخل العاصمة بغداد.

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