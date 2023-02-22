متلازمة الهرس.. حالة

2023/02/22 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة مرضية "قاتلة" تتربص بالناجين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في السادس من الشهر الجاري..منهم من خسر حياته بسببها ومنهم من ينتظر مصيره بين "البتر" والموت..انها متلازمة الهرس أو السحق التي لا تقل رعباً عن أي مرض خطير.

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