انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الاغلاق

2023/02/22 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153300 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152250 دينارا مقابل 100 دولار.

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