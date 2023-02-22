لجنة نيابية: موازنة وزارة الصحة ستكون أعلى من السنوات الماضية

2023/02/22 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، بحسم موضوع المستشفيات المتلكئة في المحافظات كافة.

وقالت عضو اللجنة زينب الخزرجي، في بيان “طالبت خلال استضافة مديرين الصحة في بغداد والمحافظات بتخصيص مبالغ البترو دولار بالمحافظات للمراكز الصحية والمستشفيات لشراء وصيانة الأجهزة الطبية والعلاجات وذلك بسبب عدم قدرة الوزارة الصحة على التجهيز”.

وأضافت الخزرجي، أن “موازنة وزارة الصحة ستكون أعلى من السنوات الماضية تتركز على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتخصيص مبالغ البترو دولار لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات”.

وشدد الخزرجي في الوقت ذاته، على “حسم موضوع المستشفيات المتلكئة في عموم المحافظات وحسب نسبة الإنجاز المتحققة على أرض الواقع”، مشيرةً إلى “قرار اللجنة بتخصيص مبالغ مالية أعلى من السنوات الماضية لوزارة الصحة بغية إكمال مراحل المستشفيات والمراكز الصحية المتوقف العمل فيها”.

وأكدت أن “اللجنة ركزت على أن جزءاً من الأموال المخصصة لوزارة الصحة ستكون حصراً لتجهيز الوزارة بالعلاجات الصحية الخاصة بمصابي الأمراض السرطانية ومرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة”.

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