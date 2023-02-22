برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين.. وشولتز يندد بحكم إعدام مواطن ألماني إيراني

2023/02/22 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت ألمانيا دبلوماسيين إيرانيين واستدعت القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية عقب حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الألماني من أصول إيرانية جمشيد شارمهد، بحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية نُشر الأربعاء.

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