2023/02/22 | 17:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة الاتصالات، حزمة من القرارات الجديدة بشأن الاشتراك المدعوم....

ظهرت المقالة الاتصالات تصدر حزمة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تصدر حزمة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تصدر حزمة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).