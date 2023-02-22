معلومات عن القوات النووية الروسية

2023/02/22 | 17:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه للجمعية الفدرالية بأن روسيا...

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