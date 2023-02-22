سعد قيس: منتخبنا الوطني يمر بمرحلة انتقالية.. مسؤولية دعمه أصبحت مضاعفة

2023/02/22 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النجم الدولي السابق سعد قيس، أن مسؤولية دعم المنتخب الوطني لكرة القدم تضاعفت بعد التتويج بكأس الخليج “خليجي 25″.وقال قيس لـ”ايرث نيوز” إن “المنتخب الوطني يمر بمرحلة انتقالية مع المدرب خيسوس كاساس والمسؤولية أصبحت مضاعفة وكبيرة بعد الفوز ببطولة الخليج”.وبين أن “إقامة مباريات ودية على مستوى عالٍ إن كانت مع […]

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مسؤولية دعمه أصبحت مضاعفة أولاً على ايرث نيوز.

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