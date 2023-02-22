2023/02/22 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تصدر حزمة جديدة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تصدر حزمة جديدة من القرارات بشأن الاشتراك المدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).