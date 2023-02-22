بعد رصد حالته.. وزير العمل يستقبل مسناً ويوجه بشموله بالرعاية الاجتماعية

2023/02/22 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، باستكمال إجراءات شمول رجل مسن براتب الحماية الاجتماعية بعد رصد حالته وهو يسكن مع أحد المواطنين في مدينة الكاظمية ببغداد.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الأسدي استقبل الرجل المسن في مكتبه بمقر الوزارة "وأطلع على احتياجاته، ووجه باستكمال اجراءات شموله بمظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم مساعدة عينية له".

كما وجه الأسدي بـ"متابعة اجراءات ايواء المواطن المسن في دار رعاية المسنين ببغداد مع متابعة متطلباته، واحتياجاته شخصياً من قبله".

وأشاد وزير العمل بـ"الموقف الإنساني للمواطن الذي رافق المسن، وحسن رعايته له التي تعبّر عن روح الكرم، والأخلاق".

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