السوداني يؤكد متابعته الشخصية لملفّ الأمن في محافظة ديالى

2023/02/22 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، متابعته الشخصية لملفّ الأمن في محافظة ديالى.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم)، ان السوداني "استقبل، الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال عبد الوهاب الضاري، وعضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رعد حميد الدهلكي".

وشهد اللقاء وفقاً للبيان "البحث في آخر مستجدات الساحة الوطنية على الصُّعد السياسية والخدمية العامة، والتأكيد على أهمية تدعيم الأمن والاستقرار الداخلي، وتلبية احتياجات المواطنين".

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى "متابعته الشخصية لملفّ الأمن في محافظة ديالى، وإيلائه الأهمية العالية لترسيخ الاستقرار فيها، وقطع دابر الإرهاب ومنعه من أي محاولة للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم".

يشار الى ان هذا اللقاء يأتي بعد يومين من استشهاد وإصابة 11 شخصاً في قرية"الجيايلة" في أطراف قضاء الخالص شمال محافظة ديالى، في هجوم مسلح، فيما أكدت السلطات الأمنية أن دوافع الحادثة "نزاعات عشائرية قديمة" وسط شكوك من نواب عن المحافظة للرواية الرسمية واتهامهم "ميليشيات مسلحة" بارتكاب المجزرة.

وشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيقية عليا وأوفدها الى ديالى للوقوف على ملابسات الحادث واعداد تقرير بشأنه مع تقديم الوفد واجب العزاء لذوي الضحايا.

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