شاهد بالفيديو.. احنه مو عراقيين لان كلش ما نملك بهذا البلد

2023/02/22 | 17:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _tDXbEVCgYU

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