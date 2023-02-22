بيان إسرائيلي بشأن عملية نابلس.. وارتفاع جديد لعدد القتلى الفلسطينيين

2023/02/22 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" إنه تم "تحييد" ثلاثة مطلوبين خلال عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، الأربعاء، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى خلال العملية إلى 10 وإصابة أكثر من مئة آخرين

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