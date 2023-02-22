بالفيديو.. تقدم نينوى لتنظيمات الشباب يعقد مؤتمر “الشباب الواعي ثروة وطنية”

2023/02/22 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد حزب تقدم نينوى تنظيمات الشباب، اليوم الاربعاء، مؤتمرا تحت عنوان “الشباب الواعي ثروة وطنية”.

وحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات السياسية والعشائرية والاكاديمية والشبابية.

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