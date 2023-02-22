رئيس الجمهورية يدعو لرص الصفوف بعد جريمة ديالى

2023/02/22 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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عزا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، اسر ضحايا الجريمة البشعة في منطقة الجيالية بمحافظة ديالى، فيما دعا المواطنين الى رص الصفوف.

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