الأمن يلقي القبض على متسولين يمارسون أفعالاً مخلة في بغداد

2023/02/22 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متسولين يمارسون أفعالاً مخلة بالآداب في العاصمة بغداد.

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