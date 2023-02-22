بعضهم ينام في الشارع.. مراسلة CNN تزور مخيمًا للمتضررين من الزلزال في تركيا

2023/02/22 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت مراسلة CNN، ندى بشير، مخيمًا في مدينة إسكندرون التركية تم تخصيصه للمتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع قبل قرابة أسبوعين، لنقل الأوضاع التي يعيشها سكان المخيم.

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