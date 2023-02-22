2023/02/22 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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▪️مجلس القضاء الأعلى يؤكد دعمه لحرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين عبر اعتماد إجراءات قانونية سليمة ومواجهة التحديات الرقمية والتطور المتسارع الذي يشهده عالم الإنترنت والمعلومات

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