2023/02/22 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _yedRKfaSBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق | الدفاع المدني يرفع الحذر بعد هزات ارتدادية مصدرها تركيا | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق | الدفاع المدني يرفع الحذر بعد هزات ارتدادية مصدرها تركيا | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).