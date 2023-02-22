2023/02/22 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة ستارت...

ظهرت المقالة بايدن يعتبر قرار موسكو بتعليق معاهدة ستارت -3 خطأ فادح أولاً على المسلة.

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