السوداني يؤكد متابعته لملف الأمن في ديالى

2023/02/22 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، متابعته الشخصية لملف الأمن...

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