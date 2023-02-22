السوداني يعلن متابعته الشخصية لملفّ أمن ديالى

2023/02/22 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه يتابع شخصيا الملفّ الأمني في محافظة ديالى.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “السوداني استقبل الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، وعضو مجلس النوّاب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي”.وأضاف، أن “اللقاء شهد البحث في آخر […]

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