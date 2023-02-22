المندلاوي ومحافظ البنك المركزي يناقشان بنود الحزمة الثانية من إصلاحات السياسة النقدية

2023/02/22 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الأربعاء، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، لبحث بنود الحزمة الثانية من إصلاحات السياسة النقدية التي سيتم اعتمادها من قبل البنك.

وقال المندلاوي، بحسب بيان لمكتبه، إن "البنك المركزي وباعتباره جهة فنية معنية برسم وتنفيذ السياسة النقدية للبلد، يجب أن يضع خططاً رصينة وثابتة تهدف عبر تنفيذها معالجة المخاطر التي تواجه العملة المحلية وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطن"، مشدداً على "ضرورة وجود إجراءات طارئة يتم الاتكال عليها وقت الأزمات التي تحدث في الأسواق المحلية أو العالمية".

ووفقاً للبيان، جرى خلال الاجتماع "مناقشة أهمية تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتشديد الرقابة على نوافذ بيع العملة ووضع حلول تخدم المواطن العراقي"، وطالب المندلاوي بـ"فتح منافذ جديدة للفئات المشمولة ببيع الدولار وزيادة الحصة المقررة لفئة المرضى والطلبة المبتعثين".

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