2023/02/22 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، بفتح منافذ جديدة للفئات المشمولة ببيع الدولار وزيادة الحصة المقررة لفئة المرضى والطلبة المبتعثين.وذكر مكتب المندلاوي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يطالب بفتح منافذ جديدة لبيع الدولار وزيادة الحصة للمرضى والطلبة المركز الخبري الوطني.

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