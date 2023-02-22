2023/02/22 | 19:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو علم النفس بين مطالب التعيين وضياع الاختصاص) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eI-PVYVh3Ik
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو علم النفس بين مطالب التعيين وضياع الاختصاص) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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