مفتشية آثار ذي قار تكشف حقيقة استحواذ زوجة الكاظمي على كرسي البابا

2023/02/22 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى مدير مفتشية آثار ذي قار، الأربعاء، صدور أي تصريح من قبله حول استحواذ زوجة رئيس الوزراء السابق الكاظمي على كرسي بابا الفاتيكان خلال زيارته مدينة آور الأثرية قبل عامين" مؤكداً ان "الكرسي تم نقله الى العاصمة بغداد".

وقال مدير المفتشية شامل الرميض في تصريح صحفي :"أننا طالبنا بأن يكون كرسي البابا في مفتشية آثار ذي قار، كرمز تاريخي، الا ان لجنة مركزية هي من قامت بنقله الى بغداد ولا نعلم المكان الموجود فيه الكرسي حالياً".

وأكد، ان "لا صحة للأخبار التي تداولت موضوع استحواذ زوجة رئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي) على كرسي البابا" داعياً وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار".

يذكر ان بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، أجرى زيارة الى العراق في مطلع آذار 2021 هي الأولى من نوعها وشملت جولته محافظة ذي قار، وتحديداً مدينة أور الأثرية واعتبرت زيارة تاريخية للمدينة بصفتها موطن الأديان السماوية ومهد إبراهيم الخليل، حيث أقيم فيها قداس وصلاة موحدة للأديان الابراهيمية.

وفي الثامن من آذار، أصدرت شركة نفط ذي قار، توضيحاً رسمياً حول سرقة الكرسي الذي أُقيم عليه "القداس" من قبل البابا في الناصرية.

وقال مدير اعلام شركة نفط ذي قار هادي أبو الحسن، إن، كرسي البابا، اضافة الى المركز الاعلامي والمنصة والمرافق الصحية هو من ضمن مقتنيات الشركة التي تعاقدت معها شركة نفط ذي قار من اجل تنظيم الاحتفال.

وبين، أن الكرسي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، كونه أقيم عليه قداس للمرة الأولى في التاريخ في العراق لذا فأنه لا يقدر بثمن.

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