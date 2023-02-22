بايدن يعلق على انسحاب بوتين من المعاهدة النووية بكلمتين

2023/02/22 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن كان "خطأ جسيما".

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