2023/02/22 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: --Kk6GNaZ8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران ويعد بتلبيتها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران ويعد بتلبيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).