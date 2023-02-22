2023/02/22 | 19:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZYV6ozvYttM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصرف الجنوب الاسلامي يستقبل المواطنين والتجار والمستثمرين وفقا لتعليمات البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصرف الجنوب الاسلامي يستقبل المواطنين والتجار والمستثمرين وفقا لتعليمات البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).