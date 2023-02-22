نائب عن النجف: إيرادات المطار تذهب الى جيوب هؤلاء

2023/02/22 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن محافظة النجف احمد مجيد الشرماني، اليوم الأربعاء، عن وجود ملفات فساد كبيرة وخطيرة داخل مطار النجف الدولي، فيما أشار الى، أن أعضاء مجلس الإدارة تسيطر بشكل كامل على ايرادات ومفاصل المطار بكل جوانبه.

وقال الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة ظهرت عليهم ملامح الاثراء الفاحش والكسب غير المشروع من عائدات أموال المطار ” .

وأضاف أن ” ملفات فساد مالي وإداري متعلقة بمطار النجف الدولي احيلت إلى هيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى ودولة رئيس الوزراء والجهات الرقابية “،

وأشار إلى اننا كنواب ممثلين عن محافظة النجف شخصنا مكامن الخلل والفساد وبانتظار حسم الملفات وإحالة المتورطين بسرقة إيرادات المطار إلى القضاء “.

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