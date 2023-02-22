رغم مشاريعها المتلكئة وكلفها المضاعفة.. البصرة: نطلب بغداد 20 ترليوناً- عاجل

2023/02/22 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

رغم مشاريع محافظة البصر المتلكئة وكلفها المضاعفة، كشف معاون المحافظ للشؤون الإدارية، معين الحسن، عن ديون للمحافظة بذمة الحكومة الاتحادية تصل الى 20 ترليون دينار لم تصرف لها حتى الآن.

وقال الحسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان :"ديوان الرقابة المالية أقر بوجود المبلغ بذمة الحكومة الاتحادية لحساب البصرة لكن إلى الآن ننتظر صرفه، حتى لو كان بشكل تدريجي من أجل المضي بتنفيذ المشاريع المهمة في المحافظة".

وبين الحسن، ان طموحنا بموازنة العام الحالي هو تغطية المشاريع المستمرة او تلك التي سيتم إحالتها هذا العام للتنفيذ" لافتا الى ان "البصرة هي من تمول الموازنة ماليا عبر واردات النفط والمنافذ وغيرها فمن الإنصاف تمويل المحافظة وفق استحقاقها" على حد قوله.

يشار الى، أن (بغداد اليوم) كشفت - عبر مستندات ووثائق رسمية- عن مبالغ وكلف مالية لمشاريع متلكئة تنفذ في محافظة البصرة هي أضعاف قيمتها الحقيقية في الأسواق المحلية.

ونشرت بغداد اليوم، لوثيقة في 19 شباط الجاري، تظهر أن الحكومة المحلية في البصرة أنفقت 3 ترليونات دينار على المشاريع في المحافظة خلال 2019.

وتكشف الوثيقة تخصيص 472 مليار دينار من الموازنة المالية الخاصة بالمحافظة لمشروع القرنة والذي تشوبه شبهات فساد وتلكؤ في التنفيذ من قبل الشركة المحال إليها.

وأظهرت وثيقة أخرى لذات مشروع القرنة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ونشرتها أول أمس الاثنين، أن سعر المتر المربع من "المقرنص" المستخدم في إكساء الطرق ضمن مشروع القرنة المتلكئ في البصرة، يصل إلى 150 ألف دينار وهو أضعاف كلفته الحقيقية.

وفي نفس المشروع تشير وثيقة أيضاً الى ان شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة وتقول المصادر إن سعر المتر من أنبوب "بولي إيثيلين" المستخدم في المشروع الذي تنفذه شركة "الجدار الساند" للمقاولات، ثُبّت سعره في وثائق البصرة بين 100 – 160 ألف دينار.

وأضافت أن "هذا هو ضعف السعر الحقيقي المتداول في الأسواق وفي مقاولات البناء" التي أحيلت في الوقت ذاته لمواقع أخرى".

ولا تتوقف شبهات الفساد بمشاريع الحكومة المحلية في البصرة لهذا الحد، فقد كشف مصدر مطلع، في 13 من الشهر الجاري، عن أسعار أعمدة الإنارة الواحد منها يصل الى 3 ملايين دينار، في حين أن سعر العمود الحقيقي "لا يتجاوز الـ 750 الف دينار كونه خالياً من المواصفات ومصنوع من مادة الحديد".

وكشف مصدر آخر لـ (بغداد اليوم)، ان :"سعر السببتنك (الهاوس كونكشن) هو 455 ألف دينار في بعض مشاريع المحافظة، في حين ان سعره الحقيقي لا يتجاوز الـ 70 ألفاً".

وبين، ان "(مانهول) الربط بقياس 40 في 60 سم وبعمق لا يتجاوز الـ 60 سم، ورغم مقاساته الصغيرة لكن مبلغه بنحو نصف مليون دينار!".

وأوضح المصدر، ان "المنهولات تنقسم الى ثلاثة اقسام هي A و B وC حيث ان سعر A هو ثلاثة ملايين دينار فيما سعر B هو اربعة ملايين دينار اما منهول C فسعرها يتجاوز الخمسة ملايين دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم مشاريعها المتلكئة وكلفها المضاعفة.. البصرة: نطلب بغداد 20 ترليوناً- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم مشاريعها المتلكئة وكلفها المضاعفة.. البصرة: نطلب بغداد 20 ترليوناً- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).