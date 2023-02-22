المالية: العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي

2023/02/22 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء، أن العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان سامي "استقبلت، اليوم الأربعاء، وفد مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة مسؤول الإستثمار جولي كالوس وبلال رباح الممثل المقيم للمؤسسة في العراق، وبحضور مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبدالسلام".

وناقش الطرفان وفقاً للبيان "أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية الى جانب الحكومة العراقية في دفع مشاريع التنمية المستدامة في العراق ومنها دعم مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص الى جانب العام في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الوطني الإصلاحية".

وأكدت وزيرة المالية "على أهمية الدراسات والاستشارات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال بناء القدرات والتعاون الفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التأهيل البيئي وإعادة إعمار المدن المحررة والإصلاح الاقتصادي، مشددةً على حرص وزارة المالية تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في العراق".

وأشارت الى، ان "العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية الى جانب برامج الإصلاحات الهيكيلية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة".

ودعت سامي، الى "تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والبنك الدولي وإبداء المساعدة اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة في العراق".

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