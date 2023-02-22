الكشف عن نظام حكومي جديد للسيطرة على أسعار الصرف

2023/02/22 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، عن نظام الكتروني جديد متبع من الحكومة للسيطرة على اسعار الصرف.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نظاما الكترونيا جديدا ستتبعه الحكومة في السيطرة على الحوالات مما يحد من غسيل الاموال والسيطرة على الاموال المهربة”.

وأضاف أن “الحكومة ستعزز من اجراءات الرقابة وفتح منافذ اخرى للبيع في سبيل السيطرة على اسعار الدولار”، مبيناً أن “قرارات الحكومة لاحتواء ازمة سعر الصرف وأبرزها خفض سعر الدولار الرسمي كانت في محلها “.

وأشار الحمامي إلى أن “اجراءات الحكومة اوقفت من صعود الدولار السريع”، لافتاً إلى أن “تراجع ملحوظ يشهده الدولار في الاسواق العراقية بعد جملة من الاجراءات الحكومية”، مشيرا الى ان “الايام القادمة سيستقر الدولار على السعر الرسمي الذي اعلنته الدولة”.

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