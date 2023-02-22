بالثوب السعودي والسيف.. فيديو لرونالدو يؤدي العرضة في يوم التأسيس

2023/02/22 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل النجم السعودي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، الأربعاء، بيوم التأسيس في المملكة مرتديا الثوب السعودي.

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