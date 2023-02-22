الاعرجي يبحث مع أمير قبيلة زبيد تعزيز دور العشائر العراقية ودعمها للقوات الأمنية

2023/02/22 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، أمير قبيلة زبيد، الشيخ معد السمرمد.وبحث الأعرجي مع أمير قبيلة زبيد، بحسب بيان مكتب الاول وتلقته ايرث نيوز “تعزيز دور العشائر العراقية ودعمها للقوات الأمنية، فضلا عن بحث استمرار تعاون العشائر في الحفاظ على السلم المجتمعي، وتعزيز مفاهيم التسامح والتآخي وقبول الآخر”.

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