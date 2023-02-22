مختصون يتحدثون للجزيرة نت.. هل للأحزاب العراقية يد في تأزيم أوضاع كردستان؟

2023/02/22 | 21:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرز مشكلة انتخابات إقليم كردستان كباكورة للخلافات الظاهرة والخفية بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني التي يعززها الصراع الاقتصادي والأمني وبسط النفوذ في الإقليم.

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