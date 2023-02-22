توب 5: مقتل فلسطينيين في عملية إسرائيلية.. ولقاء بايدن مع قادة بوخارست 9

2023/02/22 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مقتل 10 فلسطينيين في عملية إسرائيلية كبيرة في نابلس، ولقاء بايدن قادة الجناح الشرقي للناتو، ورد الصين على "اتهامات" بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا، مرورًا بخسارة "عروس داعش" استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، وصولا إلى إثارة كريستيانو رونالدو تفاعلا باحتفاله بالسيف والثوب السعودي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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