اكثر مدينة كندية تكثر فيها الوظائف: ماذا تقول الأرقام عن فرص العمل خلال 2023؟

2023/02/22 | 21:28 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقلق الوافدون الجدد إلى كندا حول إيجاد وظيفة لهم في بلاد المهجر، لهذا فإن أول ما يبحثون عنه هو اكثر مدينة كندية تكثر فيها الوظائف! لكي لا تطيل على نفسك البحث، سنقدم لك في هذا المقال 10 مدن كندية مشهورة بوفرة الوظائف وفرص العمل للمهاجرين والوافدين الجدد.لطالما كانت الدولة الكندية رائدة في مجال الهجرة، […]

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