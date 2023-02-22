اعتقال “مهربي عملة” في الطريق إلى الأنبار

2023/02/22 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، القبض على اثنين من المتهمين بتهريب العملة الاجنبية في الانبار.

وقالت الوكالة في بيان “استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة،بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على اثنين من المتورطين بهذه الجرائم وبحوزتهما مبلغ (300)ثلثمائة مئةالف دولار امريكي و300 ثلثمائة مليون دينار عراقي في احد سيطرات محافظة الانبار متوجهين الى داخل المحافظة”.

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