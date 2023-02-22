الإطار التنسيقي: زيارة صالح والكاظمي الى طهران لتحقيق مكاسب

2023/02/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، عن اسباب زيارة، برهم صالح ومصطفى الكاظمي، الى طهران.

وقال الكعبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المعلومات عن زيارة رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، ورئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، إلى طهران (المؤثرة) بالساحة العراقية ايجابياً، قد تكون للحصول على الرضا الإيراني لتحقيق (مكاسب سياسية) بالوقت الحالي او المستقبلي".

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