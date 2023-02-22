بعدما نشرته (بغداد اليوم).. التربية تعفي معاوني مدرستين في أبو غريب بعد فيديو الرقص بمدرسة

2023/02/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعفت وزارة التربية، الأربعاء، معاوني مدرستين في أبو غريب بعد انتشار مقطع فيديو رقص بمدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)،:"إشارة الى الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي في إحدى مدارس ابو غريب ببغداد بظهور طالبات ومّعلمين بمظهر لا يليق بالمؤسسة التربويّة، وجّه مُدير عام تربية الكرخ الأولى بإعفاء معاون مدرسة الفيحاء الابتدائية ومعاون مدرسة ذي النورين الابتدائية".

وأشار الى ان التوجيه تضمن "إحالة الإدارتين إلى التحقيق الإداري لاتخاذ الإجراءات المُناسبة".

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