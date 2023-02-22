2023/02/22 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OFE_KjnyDsI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يبني جسر التقارب بين ايران و مصر و السعودية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يبني جسر التقارب بين ايران و مصر و السعودية | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).